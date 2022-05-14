رئيس الوزراء الماليزي: قادة آسيان يقفون بحزم بشأن عدة القضايا الدولية خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:23 مساءً - قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقفوا بحزم بشأن عدة القضايا الدولية أثناء اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الخاصة بين دول الرابطة والولايات المتحدة في البيت الأبيض.

وأضاف يعقوب - في تصريحات أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم السبت بعد حضور الجلسة الأخيرة للقمة- أن قادة دول (آسيان) أظهروا كذلك موفقاً مشتركاً خلال المناقشات حول عدة القضايا تشمل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبحر الصين الجنوبي.. مشيرا إلى أن رابطة (آسيان) أبدت أملها في حل الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال طاولة المفاوضات.

وتابع رئيس الوزراء الماليزي قائلا إن هذه الأزمة لا تفيد أحداً، وفي الحقيقة، سيتكبد الكثيرون خسائر فادحة في الحرب، مؤكداً أن ماليزيا تأمل في أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها للماعدة في حل الأزمة المعنية.

وحول قضية بحر الصين الجنوبي أردف، أن (آسيان) أكدت أكدت أيضاً مواقفها الحازمة بأن المعبر المائي يجب أن يكون خالياً من التدخل الخارجي.

وأكد يعقوب أنه يجب أن يظل بحر الصين الجنوبي حراً بما يتماشي مع حرية الملاحة وهي مبدأ في القانون الدولي (للبحار)، وأي صراع في المنطقة سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية فيها. كما حث جميع الدول على احترام موقف آسيان بشأن هذه القضية.

وطرح رئيس الوزراء الماليزي القضية الفلسطينية خلال هذا الاجتماع داعيا واشنطن إلى استخدام السلطة ونفوذها لحل القضية. وقال: "ينبغي علينا وقف الفظائع الإسرائيلية ويجب أن تكون الولايات المتحدة صادقة في حل هذه القضية.. مضيفا "إذا تمكنت الولايات المتحدة من اتخاذ اجراءات سريعة لأوكرانيا، فنحن نريد اتخاذ نفس الإجراءات بشأن القضية الفلسطينية".

وحول قضية ميانمار أكد ضرورة مراعاة توافق الآراء المكون من خمس نقاط لحل الصراع في تلك البلاد.

وحضر الاجتماع جميع قادة الآسيان باستثناء ميانمار لأنه لم يتم توجيه الدعوة إليها، والفلبين التي تواجه حالياً الانتخابات العامة.