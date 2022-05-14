زيلينسكي يرحب بوفد الكونجرس الأمريكي في كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 05:23 مساءً - رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأوكرانية «كييف» بوفد من الكونجرس الأمريكي بقيادة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ووصف زيلينسكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، الزيارة بـ"إشارة قوية للدعم الحزبي لأوكرانيا من الكونجرس والشعب الأمريكيين".

كما وجه زيلينسكي الشكر للوفد على القيادة لمساعدتنا في كفاحنا ليس فقط من أجل بلادنا، بل أيضًا من أجل القيم الديمقراطية والحريات، نقدر ذلك حقًا.