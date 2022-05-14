وفاة 17 فى حريق حوثى لخيم مهاجرين أفارقة فى صعدة

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، هذه الجريمة الحوثية، والتى قالت إنها أسفرت عن وفاة " 17 شخصاً وإصابة آخرين لم يعرف بعد الحصيلة النهائية".
كما أشارت فى بيان لها، إلى أن الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال فى صفوفها أو العمل فى مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش.
واعتبر البيان، هذه الجريمة "إضافة جديدة إلى سجل الميليشيا الدموى خصوصاً بعد قتل أكثر من 60 إفريقياً حرقاً فى سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء فى العام 2020"، لافتاً إلى أن الجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة فى الجرائم ضد المدنيين العزل.
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