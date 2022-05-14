شولتس: لا أرى أى تغيير فى موقف بوتين بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس -فى تصريحات نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- أنه من الواضح أن روسيا لم تحقق أهداف الحرب التى تم الإعلان عنها، بما فى ذلك منع توسع حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى الشرق.. وتابع قائلا إن "الناتو لم ينسحب، إلا أنه عزز قواته بالفعل فى الجناح الشرقى للحلف.. وسيصبح الحلف أقوى عندما تنضم فنلندا والسويد إليه".

وتعهد شولتس بالاستمرار فى فرض العقوبات على روسيا ودعم تسليم الأسلحة لأوكرانيا.

وشدد شولتس على أن فكرة بوتين "لتوسيع الإمبراطورية الروسية"، سيدفع ثمنها روسيا والعالم بأسره، مشيرا إلى تأثير الحرب على الإمدادات الغذائية العالمية التى تضر بالدول النامية بشكل خاص.