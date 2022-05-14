جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة، واستكمال مسيرة الخير والنماء التى تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فقد تمنى أمير الكويت للشيخ محمد بن زايد وافر الصحة ودوام العافية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة. وأكد أمير الكويت، أنه "قد فقد أخا عزيزا جمعته به أواصر الأخوة والمودة، كما فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتى الشقيق والأسرة الخليجية والعالمين العربى والإسلامى قائدا عظيما سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية واسهام بجهوده المقدرة إرساء السلام واالستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التى تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين". كما بعث نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمنها بخالص تهانيه بمناسبة انتخابه بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية، متمنيًا له كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التى تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت وولى عهده يهنئان الشيخ محمد بن زايد لاختياره رئيسًا للإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.