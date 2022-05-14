العالم اليوم - 3 أضعاف الراتب وشرط خيالي.. تفاصيل تجديد عقد "جوهرة الملكي"

انتم الان تتابعون خبر 3 أضعاف الراتب وشرط خيالي.. تفاصيل تجديد عقد "جوهرة الملكي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 05:16 مساءً - بدأت إدارة ريال مدريد مساعيها لتجديد تعاقد نجم الهجوم الشاب فينيسيوس جونيور، الذي سجل مؤخرا أول ثلاثية (هاتريك) في مسيرته مع الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إنه "لا يوجد اتفاق حتى الآن" بين الطرفين، لكنها أشارت إلى "ثقة" اللاعب صاحب الـ21 سنة والنادي في أن الصفقة في طريقها إلى الانتهاء من دون مشاكل، بسبب العلاقة الجيدة بينهما.

وكان من المتوقع الانتهاء من التجديد مع اللاعب البرازيلي في ديسمبر الماضي، لكن الطرفين اتفقا على تأجيل المفاوضات بهدف التركيز على الموسم.

وضمن ريال مدريد الفوز بلقب الدوري الإسباني، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليفربول الإنجليزي، في تكرار لنهائي عام 2018.

وحسب "ماركا"، يريد النادي الإبقاء على فينيسيوس حتى عام 2028، مع شرط جزائي يبلغ مليار يورو.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن الراتب هو العامل الحاسم الأخير في الصفقة، حيث لم يتحصل فينيسيوس على أي زيادة في أجره البالغ 3.2 مليون يورو سنويا، منذ وصل "سانتياغو بيرنابيو" عام 2018.

وعرض ريال مدريد على اللاعب المتألق 10 ملايين يورو سنويا، مما سيضعه بين أصحاب أعلى الرواتب في الفريق.