بوتين يحذر فنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو

بوتين يحذر فنلندا من الانضمام إلى حلف الناتوحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنلندي ساولي نينيستو خطوة انضمام بلاده الى حلف شمال الاطلسي (الناتو) وذلك بعدما طلبت حكومة هلسنكي منحها العضوية فيه.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين ونينيستو تبادلا خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم السبت بطلب من الجانب الفنلندي "الآراء بشكل صريح حيال إعلان قيادة فنلندا نيتها تقديم طلب للانضمام إلى الناتو".

واوضح البيان ان بوتين شدد على أن "تخلي فنلندا هذا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئاً، لأنه لا توجد هناك أي مخاطر على أمنها".

وحذر الرئيس الروسي من أن هذا التغيير في نهج هلسنكي الخارجي "قد يؤثر سلباً على العلاقات الروسية - الفنلندية متبادلة المنفعة التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة".

واشار البيان ان هذه المكالمة جاءت وسط توقعات بتقديم فنلندا والسويد في المستقبل القريب طلباً رسمياً لانضمامهما إلى حلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.