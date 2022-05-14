‎الأردن يدين هدم إسرائيل منازل لفلسطينيين في قرية يطا‎

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 05:03 مساءً - دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في قرية مسافر يطا وتهجير سكانها، وإقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من (4000) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بحسب بيان وزارة الخارجية الخميس، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي و تهجير الفلسطينيين هي مُمارساتٌ لاشرعية ولاقانونية ومرفوضةٌ ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.