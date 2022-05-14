بعد إعلان رغبته الإنضمام إلى الناتو.. رئيس فنلندا يتصل بـ بوتين

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الفنلندى سولى نينيستو، اتصالاً بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حيث تحدث معه بشأن توجه الدولة الاسكندنافية للترشح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى قريبًا، وهو الأمر الذى أثار استياء موسكو.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال رئيس الدولة الفنلندية فى بيان صادر عن الرئاسة: "كانت المحادثة صريحة ومباشرة، ولم تشهد توترا"، وشدد الرئيس الفنلندى على أن "تجنب التوتر أمرًا مهما، وأن الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".

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