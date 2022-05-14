خطوات الاستفسار عن المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة للدعم

خطوات الاستفسار عن المساعدة المقطوعة، يعمل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وخصوصا بعد التعديلات الجديدة على نظام الضمان الاجتماعي، كما تم وضع عدد من الشروط التي هدفها توصيل الدعم للمستحقين فقط وذلك للمساواة بين جميع فئات المجتمع، وأيضا يسعى النظام إلى إتاحة فرص عمل للشباب وهذا عن طريق الدورات التدريبية التي تعمل على تأهيلهم بهدف الإلتحاق بوظائف مناسبة، وهذا لا يتم إلا تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى الوزارة إلى الوصول بالشباب إلى مواطنين منتجين معتمدين على أنفسهم،.

خطوات الاستفسار عن المساعدة المقطوعة:

تستطيع اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المساعدة المقطوعة في السعودية:

أولاً يشترط عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً قم بالدخول على المساعدة المقطوعة.

ثالثاً ادخل رقم السجل المدني المخصص لك.

رابعاً اكتب رمز التحقق “البشري” المكتوب أمامك في صفحة التسجيل.

في النهاية انقر على زر “عرض” بعدها سوف يتم فتح جميع بيانات المتقدم وكذلك موعد الالتحاق.

معايير الاستفادة من المساعدة المقطوعة في السعودية:

يوجد الكثير من الشروط التي اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توافرها في جميع المتقدمين للاستفادة من المساعدة وهي كالتالي:

شرط من معايير الاستفادة من الدعم أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولكن لديها أبناء سعوديين.

كما يجب أن يكون الفرد المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

كذلك يشترط ألا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عام.

أيضا يجب ألا يتعدى دخل الفرد المتقدم للاستفادة من الدعم عن الحد الذي يمنعه من الصرف، حيث حددت الوزارة بأن دخل الفرد الأعزب يجب ألا يزيد عن 3000 ريال سعودي للحصول على الدعم، كما حددت دخل الفرد المتزوج بألا يزيد عن 8670 ريال سعودي.

في النهاية يحدد قيمة ما سوف يحصل عليه الفرد من الدعم تبعاً لدخله الشهري، وعدد أفراد أسرته.

الفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة: