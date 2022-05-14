خطوات تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022.. رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية

نبهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مواطنيها في مصر الى ضرورة الاسراع في تحديث قاعدة البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن من مستحقي الدعم في مصر لعدم ايقاف الخدمة وايقاف فاعلية عمل البطاقة التموينية الخاصة بهم، حيث طالبت الوزارة المواطنين بشكل رسمي بتحديث بياناتهم عن طريق اضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بهم لقاعدة بيانات البطاقة التموينية.

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

يجب على كل المواطنين الحاصلين على بطاقات التموين القيام بتحديث بياناتهم باضافة رقم هاتف محمول نشط وتابع لهم لاضافته لقاعدة البيانات التابعة لهم على مواقع الوزارة الرسمية وذلك وفقا للخطوات التالية، حيث تلقى العديد من المواطنين عند حصولهم على فاتورة التموين مؤخراً عبارة مكتوبة أسفل الفاتورة تفيد بضرورة اضافة رقم تليفون خاص بالمستخدم في موعد اقصاه اسبوعين فقط حتى لا يتم ايقاف البطاقة بشكل كامل.

طريقة تحديث البيانات بشكل الكتروني من الموقع الرسمي

يمكنك بكل سهولة تحديث بياناتك واتمام المطلوب من المنزل مجانا تماما بدون الحاجة للتوجه لاي فرع او مكتب تابع للتموين وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التموين وهو موقع دعم مصر .

. اختر مربع خدمات تموينية للمواطنين.

اضغط على مربع تفعيل البطاقة التموينية والاستعلام عن الرقم السري.

تنتقل لصفحة جديدة تجد فيها مستطيل مكتوب فوقه البطاقة التموينة.

بعد ذلك قم بادخال ارقام البطاقة التموينة الخاصة بك او التابعة لاحد افراد اسرتك.

الان قم بالتأكد من صحة الارقام وعددها بدقة.

ثم اضغط على مربع التالي.

يظهر لك بيانات الافراد التابعة للبطاقة التموينية الخاصة بك.

قم بادخال بياناتهم وارقام البطاقة الشخصية التابعة لهم ان وجدت.

الان قم بادخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

الان سوف يصلك على هاتفك المحمول رقم كود التفعيل.

قم بادخال رقم كود التفعيل للموقع في المكان المخصص لاتمام التحديث.

سوف يظهر لك رسالة تنص على تم قبول المحمول.

يمكنك ايضا القيام بهذه الخطوات عن طريق التوجه لأقرب مكتب تابع للتموين وسوف يقوم الموظف بالقيام بتحديث بياناتك واضافة الرقم الشخصي لبطاقتك التموينية.