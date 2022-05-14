نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن متأخرات صندوق التنمية العقاري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية الإستعلام عن متأخرات صندوق التنمية العقاري على محرك البحث “جوجل”، ويقدم الصندوق العقاري الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين أبرزها خدمة الإستعلام عن الأقساط المتأخرة أونلاين عبر موقع الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري حرص على تقديم معظم خدماته إلى المواطنين بطريقة إلكترونية في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديسم الخدمات للمواطنين بدلاً من الإجراءات الرويتينة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن متأخرات الصندوق العقاري كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن متأخرات صندوق التنمية العقاري

يستطيع المواطن السعودي الإستفسار عن كل ما يخص الأقساط المتأخرة لصندوق التنمية العقاري إلكترونياً، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري .

. ثانياً بعد دخولك إلى الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على “استعلام”.

ثالثاً سجل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً ادخل كل البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة.

خامساً ادخل رقم السجل المدني أو رقم الهوية.

سادساً انقر على “استعلم” حتى تظهر لك كل البيانات عن الأقساط المتبقية.

صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول

لكي يستفيد المواطن السعودي من الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري يجب عليه أولاً التسجيل في صندوق التنمية العقاري، وكل ما يتطلبه الأمر هو الدخول إلى الموقع الرسمي ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وخطوات أخرى كنا قد وضحناها بالتفصيل في مقال سابق بعنوان كيفية تسجيل الدخول في الصندوق العقاري، يُمكنكم الإطلاع عليه بالنقر على الرابط المظلل.

وأخيراً نكون قد انتهينا من كتابة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بموضوعنا، وبإمكانكم السؤال والإستفسار عن كل ما يتعلق بالموضوع عبر التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك واستفسارك وسيتم الرد عليك فوراً في أسرع وقت ممكن