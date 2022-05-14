نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر #”بالفيديو”visa.sy رابط حجز جواز سفر سوري 2022 .. موقع وزارة الداخلية الجوازات السورية في المقال التالي
رابط حجز جواز سفر سوري 2022 يرغب عدد كبير من المواطنين السوريين في معرفة كيفية اجتياز منصة نظام حجز الجوازات السورية من أجل الحصول على جواز سفر سوري تمهيدًا لجواز السفر السوري 2022 هذا النظام دور وطلب لجمع البيانات بحيث يكون جديدًا. يمكن تحديد التاريخ وتعيينه واضطرت الحكومة السورية إلى إنشاء رابط إلكتروني يمكن من خلاله للمواطنين جدولة المواعيد لنظام جوازات السفر السورية وفهم كيفية تلبية التواريخ والمتطلبات الخاصة بجوازات السفر السورية.
رابط حجز جواز سفر سوري 2022
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن افتتاح أحد أنظمة حجز الأدوار الحاسوبية الأولى في البلاد للحصول على جواز سفر سوري وتم تطوير البوابة بالتعاون مع دائرة الهجرة والجوازات لتمكين التقديم الإلكتروني لعدد من الطلبات المتعلقة بالسفر، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها للمقيمين لتنمية البلاد، وكيفية حجز دور لحامل جواز السفر السوري عام 2022. www syria- visa sy هو موقع وزارة الداخلية، الجوازات السورية، الهجرة وهيئة الجوازات.
منصة حجز جواز سفر سوري syria visa sy
يهتم عدد كبير من السوريين بمعرفة كيفية الوصول مباشرة إلى منصة نظام حجز الجوازات السورية من أجل الحصول على جواز سفر سوري أو تجديده. من أجل تسهيل عملية إصدار جوازات السفر السورية أو تجديدها أو تسجيلها، أنشأت وزارة الداخلية السورية موقعًا إلكترونيًا لحجز وظائف جوازات السفر السورية.
رابط حجز دور الجواز السوري لعام 2022
- الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي لحجز جوازات السفر السورية: https:// www. syria- visa. sy/ passport
- يتم اختيار التسجيل باستخدام المنصة.
- اختر من بين الخدمات الرقمية المتنوعة.
- تحديد الخدمة التي يريدها المستخدم من الخدمات المتاحة.
- تمت إضافة جميع المعلومات الأساسية الأساسية إلى صفحة الويب بنجاح.
- إرفاق جميع الوثائق والأوراق ذات الصلة.
- ثم حدد التاريخ والوقت المناسبين، متبوعًا برمز حجز الدور.
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