وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، كانت شركة "راو نورديك" الروسية التى توصل الكهرباء إلى فنلندا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستوقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى تأخير فى المدفوعات، وذلك تزامنًا مع استعدات فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسى.
وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، أعلن مسؤول العمليات فى شركة فينجريد المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية، تيمو كوكونين، أن الصادرات الروسية إلى فنلندا "وصلت إلى مستوى الصفر حاليًا، وهذا قائم منذ منتصف الليل مثلما أعلن سابقا".
وبحسب الوكالة، فإن إمدادات الكهرباء مستقرة فى فنلندا بفضل إمدادات من السويد، حسبما تظهر خارطة فينجريد التى أعلنت أن بإمكانها الاستغناء "بدون صعوبة" عن الكهرباء الروسية، حيث تستورد فنلندا حتى 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.
وبررت "راو نورديك"، فرع شركة "إنتراو" الروسية فى هلسنكى، قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلق أى مدفوعات منذ 6 مايو، فيما يأتى الإعلان فى ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكى التى أعلنت رغبتها فى الانضمام إلى الناتو دون إبطاء.
ومن المتوقع أن تعلن فنلندا، يوم الأحد المقبل، ترشيحها للناتو من خلال مؤتمر صحفى يعقده الرئيس ساولى نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا تمامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.