روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا تمامًا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى شبكة الكهرباء الفنلندية، اليوم السبت، إن إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا قد توقفت منذ مساء أمس الجمعة، عقب صدور إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية.





وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، كانت شركة "راو نورديك" الروسية التى توصل الكهرباء إلى فنلندا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستوقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى تأخير فى المدفوعات، وذلك تزامنًا مع استعدات فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسى.

وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، أعلن مسؤول العمليات فى شركة فينجريد المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية، تيمو كوكونين، أن الصادرات الروسية إلى فنلندا "وصلت إلى مستوى الصفر حاليًا، وهذا قائم منذ منتصف الليل مثلما أعلن سابقا".

وبحسب الوكالة، فإن إمدادات الكهرباء مستقرة فى فنلندا بفضل إمدادات من السويد، حسبما تظهر خارطة فينجريد التى أعلنت أن بإمكانها الاستغناء "بدون صعوبة" عن الكهرباء الروسية، حيث تستورد فنلندا حتى 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.

وبررت "راو نورديك"، فرع شركة "إنتراو" الروسية فى هلسنكى، قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلق أى مدفوعات منذ 6 مايو، فيما يأتى الإعلان فى ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكى التى أعلنت رغبتها فى الانضمام إلى الناتو دون إبطاء.

ومن المتوقع أن تعلن فنلندا، يوم الأحد المقبل، ترشيحها للناتو من خلال مؤتمر صحفى يعقده الرئيس ساولى نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين.