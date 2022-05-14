المخابرات الأوكرانية: سنكسب الحرب فى نهاية العام

وفى تصريحاته لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية، قال الجنرال كيريلو بودانوف، 36 عامًا، إنه "متفائل" إزاء المسار الحالى للنزاع، مضيفًا أن "المرحلة الفاصلة ستكون فى النصف الثانى من أغسطس".
ورأى بودانوف، أن "معظم العمليات القتالية الفعلية ستكون قد انتهت بنهاية هذا العام.. نتيجة لذلك، سنستعيد السيطرة على جميع المناطق التى خسرناها ومنها دونباس والقرم".
وتابع بودانوف: "نعرف كل شىء عن عدونا.. نعرف عن مخططاتهم وقت إعدادها تقريبًا".
وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إنه يجرى التحضير لانقلاب فى موسكو ضد الرئيس فلاديمير بوتين، وإن الزعيم الروسى "مريض جدًا" بالسرطان، إلا أنه لم يقدم دليلاً على ادعاءاته.
تتكثف المعارك حاليًا فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث قامت روسيا مؤخرًا بتعزيز قواتها من دون إحراز تقدم يذكر.
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