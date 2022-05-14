بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات تلتقى بمحافظ بيروت

جدة - نرمين السيد - استقبل مروان عبود محافظ بيروت، السفير أحمد رشيد خطابى - الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية والوفد المرافق له، اليوم السبت.





وفى هذا الإطار، استعرض المحافظ الترتيبات اللوجيستية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بعملية الاقتراع التشريعى المقرر إجراؤه يوم غد الأحد، انطلاقاً من الصلاحيات المخولة للمحافظة باعتبارها الجهاز التنفيذى المكلف بتنظيم العملية الانتخابية، حيث قدم بيانات مفصلة حول اللوائح الانتخابية ومقرات الاقتراع فى الدوائر الانتخابية، وعدد المسجلين فى الجسم الانتخابى الذى يتكون من 505.906.

كما أوضح أن من بين صلاحيات المحافظة الإشراف على الأداء الانتخابى بكافة جوانبه، وخاصة ما يتعلق بمهام رؤساء المراكز (الأقلام)، وتوقيع محاضر النتائج الانتخابية والإعلان عنها وفق القانون، والسهر على تأمين سلامة صناديق الاقتراع، وصحة المستندات والمحاضر فضلاً عن معالجة العقبات التى قد تعوق السير العادى للعمليات الاقتراعية.

وبدوره، أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن هذا الاقتراع يحظى باهتمام خاص من الأمين العام الذى رحب بتلبية دعوة السلطات اللبنانية فى نطاق الدعم الموصول للبنان على مختلف المستويات، بما فى ذلك تعزيز البناء الديمقراطى والمؤسساتى تمشيًا مع التوجهات الهادفة إلى توطيد دعائم الحكم الديمقراطى فى الدول الأعضاء.