نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج الطالب نتائج القبول الموازي لعام 2021/2022 وضوابط الوزارة في المقال التالي
بحث الكثير من الأشخاص في الأيام الماضية عن كيفية الاستفسار عن نتائج القبول في التعليم الموازي 2022 لسنة حيث أصبح عدد الباحثين ملحوظ جداً، فهناك عدد كبير من الأشخاص لا يعرفون ما هو التعليم الموازي، فهو نظام يقوم بالسماح للطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من الدرجات المحددة للقبول في الكليات في جميع المحافظات العراقية، والتي تقوم وزارة التعليم العالي بتحديدها للقبول في الكلية المناسبة له، حيث صرحت الوزارة بالإعلان عن نتيجة القبول الموازي وذلك خلال موقعها الرسمي عبر الإنترنت، كما يمكن إرسال أي سؤال للجامعة عبر الموقع الرسمي لها.
كيفية استخراج الطالب نتائج القبول الموازي لعام 2021/2022
شهد رابط استخراج القبول الموازي ارتفاع كبير حول محور البحث على موقع جوجل كروم بشكل ملحوظ، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان قبول حوالي 21 ألف طالب وطالبة بجميع المحافظات العراقية، وبذلك نتأكد عن قبول 21 ألف طالب وطالبة من بين 35 ألف طالب وطالبة بجميع المحافظات العراقية رسمياً، فذاد البحث حول الاستعلام عن النتائج من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية وإليكم خطوات الاستعلام:
- نقوم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم اختيار أيقونة خدمات رقمية أو إلكترونية ثم نقوم بإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد أن نقوم بتسجيل الاسم رباعي أو إدخال رقم الامتحاني.
- تحديد المحافظة التابع إليها الطالب.
- نضغط على مربع استعلام لتظهر أمامنا النتائج في صورة بي دي اف.
الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالعراق للقبول في التعليم الموازي
قامت جامعة بغداد في دولة العراق بتحديد عدة ضوابط للقبول في التعليم الموازي للعدد الكبير المتقدم وهي كالآتي:
- يجب على الطالب أن يقوم باستيفاء متطلبات القبول المركزي.
- الطلاب الذين أتمموا المرحلة الإعدادية للعامين الأكاديميين السابقين لسنتى 2020-2021 و 2019-2020 سواء تم قبولهم أو لا .
- الطلاب الذين درسوا في المساء أو درسوا في التعليم الخاص أو دراسة الكليات التابعة لهيئة الأوقاف.
- الطلاب المقبولين في القناة.
- كما يمكن لأي طالب تخرج في العام السابق في الدراسات الإسلامية أو المهنية أن يقدم للحصول على التعليم الموازي.
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