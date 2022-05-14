أمين عام التعاون الإسلامى يهنئ الشيخ محمد بن زايد: خير خلف لخير سلف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل الموقع الرسمى لمنظمة التعاون الإسلامى، قال الأمين العام إن "سمو الشيخ محمد بن زايد هو خير خلف لخير سلف، معربًا عن ثقته بأن سموه سوف يواصل مسيرة المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ خليفة بن زايد رحمهما الله، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته التى سوف تعزز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والعالم بشكل عام".

كما تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إلى الشعب الإماراتى بالتهنئة على الثقة العالية التى يوليها للشيخ محمد بن زايد، والتفافه حول قيادته، مشيدًا بوحدة الكلمة فى الإمارات، والاتفاق والتوافق الذى يعم ديارها.