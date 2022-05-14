جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أصدر وزراء الدول السبع الكبرى بيانًا فى ختام اجتماع استمر 3 أيام فى فانجلز بشمال ألمانيا، أكدوا فيه: "لن نعترف إطلاقًا بالحدود التى حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكرى"، داعين بيلاروس إلى "وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع: لن نعترف بالحدود التى تسعى روسيا لتعديلها بالقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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