ملك البحرين يهنئ الشيخ محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات

جدة - نرمين السيد - أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.





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