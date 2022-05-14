تسجيل دخول منصة درسك التعليمية ومنصة jolearn بالخطوات للطلاب والمعلمين بالرقم التعريفي

منصة درسك التعليمية هو منصة رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاردنية وقد تم تطويرها لتناسب وتواكب أحدث الطرق التعليمية وللوصول لافضل شكل لنظام التعليم في الأردن.

تسجيل دخول منصة درسك التعليمية

يجب القيام بالتسجيل في المنصة للاستفادة من كافة خدماتها وللتسجيل فيها يجب اتباع الخطوات التالي ذكرها:

قم بالدخول الى الرابط الرسمي للموقع من هنا.

القيام بالضغط على زر تسجيل الدخول للطلبة والمعلمين.

فيما يتعلق بالطلبة الاردنيين المسجلين فيجب ادخال الرقم الوطني مصحوباً بتاريخ الميلاد وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

اما للطلبة غير الاردنيين فيتم التسجيل عن طريق ادخال الرقم التعريفي الخاص بالطالب ثم الضغط على زر دخول.

للحصول على الرقم التعريفي المطلوب يتم ذلك عن طريق التوجه ليسار الشاشة في الاسفل وضغط الاستعلام عن الرقم التعريفي.

للطلبة غير الاردنيين بعد طلب الرقم التعريفي يتم ادخال كافة البيانات الشخصية للطالب وهي: اسم المديرية. اسم المدرسة. الصف. تاريخ الميلاد. الاسم كما ورد في الوثائق الرسمية تماما.

الآن تكون خطوات التسجيل في الموقع قد انتهت وتمت بنجاح لكل من الطلاب الاردنيين والغير اردنيين.

خدمات منصة درسك التعليمية

بعد اتمام التسجيل في الموقع يمكنك الان مشاهدة الدروس التعليمية والاستفادة من خدمات المنصة وذلك عن طريق الضغط على ايقونة الدروس اليومية، كذلك يمكنك اختيار المادة المرادة والتنقل بين الدروس السابقة والدروس اليومية، كما يتيح الموقع امكانية حل الواجبات اليومية عبر الموقع والمساعدة في شرحها والتأكد من صحة الحلول والأجوبة المكتوبة.

طريقة سجيل الدخول الى منصة jolearn

هذه المنصة هي أيضاً منصة حكومية تم اطلاقها لرفع كفاءة العملية التعليمية الاردنية وتتيح الكثير من المواد العلمية لكل من الطلاب والمعلمين، يختلف تسجيل الدخول الى هذه المنصة بعض الشيء عن منصة درسك التعليمية ونوضح طريقة التسجيل في هذه الخطوات: