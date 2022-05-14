نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة درسك التعليمية ومنصة jolearn بالخطوات للطلاب والمعلمين بالرقم التعريفي في المقال التالي
منصة درسك التعليمية هو منصة رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاردنية وقد تم تطويرها لتناسب وتواكب أحدث الطرق التعليمية وللوصول لافضل شكل لنظام التعليم في الأردن.
تسجيل دخول منصة درسك التعليمية
يجب القيام بالتسجيل في المنصة للاستفادة من كافة خدماتها وللتسجيل فيها يجب اتباع الخطوات التالي ذكرها:
- قم بالدخول الى الرابط الرسمي للموقع من هنا.
- القيام بالضغط على زر تسجيل الدخول للطلبة والمعلمين.
- فيما يتعلق بالطلبة الاردنيين المسجلين فيجب ادخال الرقم الوطني مصحوباً بتاريخ الميلاد وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.
- اما للطلبة غير الاردنيين فيتم التسجيل عن طريق ادخال الرقم التعريفي الخاص بالطالب ثم الضغط على زر دخول.
- للحصول على الرقم التعريفي المطلوب يتم ذلك عن طريق التوجه ليسار الشاشة في الاسفل وضغط الاستعلام عن الرقم التعريفي.
- للطلبة غير الاردنيين بعد طلب الرقم التعريفي يتم ادخال كافة البيانات الشخصية للطالب وهي:
- اسم المديرية.
- اسم المدرسة.
- الصف.
- تاريخ الميلاد.
- الاسم كما ورد في الوثائق الرسمية تماما.
- الآن تكون خطوات التسجيل في الموقع قد انتهت وتمت بنجاح لكل من الطلاب الاردنيين والغير اردنيين.
خدمات منصة درسك التعليمية
بعد اتمام التسجيل في الموقع يمكنك الان مشاهدة الدروس التعليمية والاستفادة من خدمات المنصة وذلك عن طريق الضغط على ايقونة الدروس اليومية، كذلك يمكنك اختيار المادة المرادة والتنقل بين الدروس السابقة والدروس اليومية، كما يتيح الموقع امكانية حل الواجبات اليومية عبر الموقع والمساعدة في شرحها والتأكد من صحة الحلول والأجوبة المكتوبة.
طريقة سجيل الدخول الى منصة jolearn
هذه المنصة هي أيضاً منصة حكومية تم اطلاقها لرفع كفاءة العملية التعليمية الاردنية وتتيح الكثير من المواد العلمية لكل من الطلاب والمعلمين، يختلف تسجيل الدخول الى هذه المنصة بعض الشيء عن منصة درسك التعليمية ونوضح طريقة التسجيل في هذه الخطوات:
- قم بالدخول الى الموقع الرسمي للمنصة من هنا.
- قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- يظهر لك مستطيل قم بادخال الرقم الوطني للطالب الاردني ثم يتبعه مباشرة كلمة [email protected]
- يجب التأكد من صحة المعلومات والكلمات ويجب التأكد من عدم وجود اي فراغات بين الاحرف وكذلك ان تكون جميع الحروف الانجليزية صغيرة وليست كبيرة.
- بعد ذلك نضغط زر التالي.
- ثم نقوم بادخال كلمة المرور الخاصة بنا ونتأكد من حفظها لاستردادها فيما بعد عند الحاجة لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل دخول منصة درسك التعليمية ومنصة jolearn بالخطوات للطلاب والمعلمين بالرقم التعريفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.