أوسيتيا الجنوبية تتجه لاستفتاء على الانفصال عن جورجيا والانضمام لروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، مساء أمس الجمعة، فإن المحكمة العليا فى تسخينفالى، عاصمة الإقليم المنشق، قد أعطت الضوء الأخضر لمرسوم من الرئيس أناتولى بيبيلوف، وإجراء استفتاء يوم 17 يوليو المقبل.

وقال بيبيلوف: "لقد اتخذنا الخطوة المصيرية، سنعود إلى وطننا، سنذهب إلى روسيا".

ولم يعترف بأوسيتيا الجنوبية كدولة سوى عدد قليل من الدول، وانفصل الإقليم وعدد سكانه 50 ألف نسمة عن جورجيا فى بداية تسعينيات القرن الماضى بعد حرب أهلية دموية.

وفى عام 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا على البحر الأسود بعد حرب قصيرة مع جورجيا، ويعتمد الإقليمان بدرجة كبيرة على روسيا سياسيًا وماديًا واقتصاديًا وعسكريًا.