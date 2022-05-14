جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، مساء أمس الجمعة، فإن المحكمة العليا فى تسخينفالى، عاصمة الإقليم المنشق، قد أعطت الضوء الأخضر لمرسوم من الرئيس أناتولى بيبيلوف، وإجراء استفتاء يوم 17 يوليو المقبل.
وقال بيبيلوف: "لقد اتخذنا الخطوة المصيرية، سنعود إلى وطننا، سنذهب إلى روسيا".
ولم يعترف بأوسيتيا الجنوبية كدولة سوى عدد قليل من الدول، وانفصل الإقليم وعدد سكانه 50 ألف نسمة عن جورجيا فى بداية تسعينيات القرن الماضى بعد حرب أهلية دموية.
وفى عام 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا على البحر الأسود بعد حرب قصيرة مع جورجيا، ويعتمد الإقليمان بدرجة كبيرة على روسيا سياسيًا وماديًا واقتصاديًا وعسكريًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوسيتيا الجنوبية تتجه لاستفتاء على الانفصال عن جورجيا والانضمام لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.