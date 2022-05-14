العراق: مقتل أكثر من 30 إرهابيا فى 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن عمليات عسكرية نوعية وضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا فى الأنبار وكركوك ونينوى خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، مضيفا أن هذه العمليات المؤثرة أسهمت فى استنزاف قدرات الإرهابيين.





وقال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ـ فى تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم السبت ـ "إن هناك نجاحا لخطط وإمكانيات وقدرات القوات العراقية فى استهداف وملاحقة التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن هذا النجاح تم ما بين ضربات جوية وعمليات نوعية سواء لجهاز مكافحة الإرهاب أو الجيش العراقى أو القوات الأمنية الأخرى". وأضاف أن القوات العراقية، لن تسمح بوجود أى ملاذات آمنة للإرهابيين، مشيرة إلى أنها ستدك كل أوكارهم حتى فى المناطق الجبلية والوديان.

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