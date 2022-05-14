العالم اليوم - الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 10:18 صباحاً - اعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري السبت.

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، إن الصين تخلت عن حقوق استضافة نهائياتكأس آسيا 2023 للعبة الشعبية بسبب الوضع الخاص بجائحة كوفيد-19 في أراضيها.

وأضاف الاتحاد الآسيوي انه أخذ "بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة"، مضيفا انه "عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في ستاد شنغهاي باندونغ الجديد".

وفيما أعرب الاتحاد القاري عن "تقديره للصين" وصف القرار بـ"الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023".

واختيرت الصين من أجل الاستضافة في 5 يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وتقام كأس آسيا كل أربعة أعوام.

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقاً) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها الى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً، فيما من المقرر ان تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.