وثيقة: أوروبا تريد وضع حد أقصى لسعر الغاز حال توقف إمدادات روسيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وثيقة للمفوضية الأوروبية حول "التدخلات قصيرة المدى فى سوق الطاقة"، اليوم السبت، عن رغبة المفوضية فى التخلى عن قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين، وذلك تحسبًا لانقطاع إمدادات الغاز الروسى بشكل كامل.





ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم السبت، تقول وثيقة المفوضية الأوروبية إنه يجب السماح للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية، لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد، لافتة إلى أن "تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة".

ومنذ مارس الماضى، يحذر الاتحاد الأوروبى فى مارس من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل، وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر بشأن التخلى عن الوقود الأحفورى الروسى بحلول عام 2027، ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تزود روسيا الاتحاد الأوروبى ب40% من احتياجاته من الغاز.