كوريا الشمالية تعلن وفاة 21 حالة بكورونا وإصابة أكثر من 17 ألف مواطن

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب "حمّى'' وسط تفشّى فيروس كورونا فى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن كوريا الشمالية سجلت 21 وفاة جديدة بسبب "حمّى'' وسط تفشّى فيروس كورونا فى البلاد. وذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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