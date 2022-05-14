العالم اليوم - رونالدو يدعم تن هاغ في قيادة يونايتد الموسم المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 08:15 صباحاً - أعرب مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو عن ثقته في أن المدرب الجديد إيريك تن هاغ سيكون مناسبا لتولي المهمة في أولد ترافورد، غير أنه طالب بأن يحصل على الوقت الكافي إذا أراد الفريق العودة إلى طريق الانتصارات.

وانتشرت التكهنات حول مستقبل رونالدو في مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بعد موسم جاء خاليا من الألقاب إضافة لفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال رونالدو لموقع النادي على الإنترنت، أمس الجمعة "ما أعرفه هو أنه قام بعمل رائع مع أياكس أمستردام، وأنه مدرب مخضرم.. لكن علينا أن نمنحه الوقت. نحن بحاجة لأن نغير الأمور وفقا للطريقة التي يريدها"، وفقا لرويترز.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، من بين اللمحات المضيئة القليلة لمانشستر يونايتد في موسم مروع تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك، حيث سجل رونالدو 24 هدفا في كافة المسابقات.

وأضاف اللاعب البرتغالي "آمل أن نحقق النجاح بالطبع، لأنه إذا نجحنا، فإن مانشستر كلها ستحقق النجاح أيضا. أتمنى له (تن هاغ) التوفيق".

وقال رونالدو "نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. دعونا نعتقد أننا سنفوز بالألقاب العام المقبل".

وتعاقد الهولندي تن هاغ، الذي وقع عقدا لمدة 3 سنوات، مع يونايتد بعد 5 مواسم قضاها في أياكس، حيث قاد الفريق للفوز بثلاثة ألقاب للدوري واحراز كأس هولندا مرتين.

وسيتوجه يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي، للقاء كريستال بالاس في آخر مباراة له في للموسم يوم 22 مايو الجاري.