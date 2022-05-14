العالم اليوم - بعد الإعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي

انتم الان تتابعون خبر بعد الإعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 08:15 صباحاً - دفعت الرياح القوية والأمواج العاتية عربة ذهبية اللون يعتقد أنها من دولة مجاورة إلى شواطئ ولاية أندرا براديش جنوب شرقي الهند الأسبوع الماضي.

وجرفت العربة الذهبية الغامضة، التي يعتقد أنها قد تكون من إحدى دول جنوب شرق آسيا، إندونيسيا أو ميانمار أو تايلاند، على شاطئ ميناء سونابالي البحري في منطقة سريكاكولام، وأنها ربما ضلت طريقها بسبب إعصار "أساني" في خليج البنغال.

وشوهد قرويون وصيادون محليون يسحبون العربة الذهبية من المياه بمساعدة حبال مربوطة حولها، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا من جميع الأعمار يتجمعون حول العربة ويبدون دهشتهم وإعجابهم ببنيتها.

وقال مفتش مساعد، في منطقة ناوبادا في المقاطعة، إنه تم إبلاغ السلطات العليا وبدأوا التحقيق.

وقال الشرطي لوكالة الأنباء "آنيا" إن العربة ربما جاءت من دولة أخرى، مضيفا "أبلغنا المخابرات ومسؤولين كبار".

يشار إلى أن الولاية تعرضت الأسبوع الماضي لهطول أمطار متواصلة بسبب الإعصار "أساني".