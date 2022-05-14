نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل الراتب تمويل شخصي يبدأ من 20,000 ريال وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخطوات إلكترونية بسيطة وسهلة وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع العميل من الحصول على أسرع تمويل شخصي وأيضاً دون الحاجة إلى اتفاقية مع البنك حيث متاح الحصول على تمويل شخصي يبدأ قيمة من 20,000 ريال سعودي وربما يصل إلى 200,000 ريال سعودي كحد أقصى كما يمتاز هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع الهيئة الشرعية بالسعودية.

بدون تحويل الراتب تمويل شخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

توفر شركة أصول الحديثة للتمويل حلول مالية متنوعة صممت من أجل مساعدة العملاء في كافة احتياجاتهم المالية ويتميز التمويل الشخصي لدى الشركة بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة أصول الحديثة للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يستطيع العميل العامل بالقطاع الحكومي الحصول على التمويل إذا كان مواطن سعودي.

أيضاً لابد أن يكون العامل بالقطاع الحكومي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال.

كما لابد أن يكون العامل بالقطاع الحكومي قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

التمويل أيضاً متاح للعاملين بالقطاع الحكومي دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

كما يشترط أن يكون العامل بالقطاع الحكومي عمره لا يقل عن 21 عام ولا يتعدى 60 عام.

يستطيع أيضاً العميل بالقطاع العسكري الحصول على تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بدون كفيل.

لابد أن يكون العميل بالقطاع العسكري يحصل على راتب شهري لا يقل عن 8000 ريال.

لابد أيضاً أن يكون العميل بالقطاع العسكري عميل سعودي.

يتمكن العميل أيضاً العامل بالقطاع الخاص الحصول على التمويل ولكن لابد من وجود كفيل.

يستطيع العميل بالقطاع الخاص الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 200,000 ريال.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص يحصل على دخل لا يقل عن 5000 ريال.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

يستطيع العميل من طلب التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل من خلال الإنترنت وبأقصى سرعة لإتمام الإجراءات فيمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل ثم الدخول على طلب التمويل وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل

هناك عدد من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي