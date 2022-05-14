تعبئة مليون شخص.. وزير الدفاع الأوكرانى يدلى بتصريحات مهمة لمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وكتب ريزنيكوف على صفحته فى "فيسبوك": "تم إطلاق عمليات بهدف ضمان زيادة الإمكانات الدفاعية لأوكرانيا... نحن نركز على الحاجة إلى توفير مليون شخص لمقاومة العدو". ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية فإن كييف لأول مرة تعلن عن عدد المواطنين الذين تخطط لحشدهم فى الجيش.

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