نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة التقويم الدراسي الكويت 2022-2023 المعدل وزارة التربية الكويتية موعد اختبارات الصفوف وإعلان النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الكويت 2022-2023 المعدل ، ما زلنا نتابع معكم رصد المزيد من أخبار التعليم في الكويت. حيث نستعرض عليكم أهم وأخر الأخبار فيما يتعلق بتفاصيل التقويم الدراسي في الكويت المعدل 2022-2023 ، فقد أعلنت وكالة الأنباء الكويتية بالشراكة والتنسيق مع وزارة التربية الكويتية عن تفاصيل التقويم الدراسي الجديد الكويت ٢٠٢٢-٢٠٢٣ المعدل ، واعتمد معالي الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية الكويتية تقويم الفصل الدراسي الثاني بالكويت المعدل للعام الدراسي 2022 ، موضحاً أن نهاية دوام طلبة رياض الأطفال والابتدائي في 6 يونيو المقبل.

التقويم الدراسي الكويت 2022-2023

التقويم الدراسي الكويت 2022-2023 المعدل ، هو محض اهتمام جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات الآن في دولة الكويت سواء طلاب المدارس أو الجامعات وذلك رغبة في الإطلاع على ما تم اعتماده من قبل وزارة التعليم الكويتية فيما يتعلق بتفاصيل التقويم الدراسي الجديد في الكويت المعدل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وذلك من أجل الاستعداد قبل بدء موعد بداية الدراسة في الكويت للعام الدراسي الجديد ، كذلك قبل أن يتم الإقرار بخصوص مواعيد الاختبارات في الكويت 2022.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتية خلال بيان صحفي مع أحد الإعلاميين أن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالكويت لطلاب المتوسطة ستبدأ خلال الفترة من يوم 29 مايو 2022 حتى السادس 6 من شهر يونيو، كما أن موعد اختبارات الصف العاشر والحادي عشر تبدأ من يوم التاسع والعشرين 29 من مايو حتى السادس 6 من شهر يونيو 2022 ، على أن يتم إعلان نتائج المتوسطة يوم التاسع 6 من شهر يونيو ونتائج الصف العاشر والحادي عشر في يوم الثاني عشر 12 من شهر يونيو 2022.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

ونستكمل معكم كافة التفاصيل التي تتعلق بجدول التقويم الدراسي الكويت المعدل 2022-2023 كما هو موضح في الصورة المرفقة أدناه. فهناك الكثير من الطلبة والطالبات يريدون الآن معرفة جميع التفاصيل عن مواعيد الاختبارات في الكويت 2022 سواء طلاب المدارس ورياض الأطفال والجامعات.

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من رصد كافة التفاصيل عن التقويم الدراسي الكويت 2022-2023 المعدل ، موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالكويت لعام 2022 ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد عبر تحديث مستمر لهذه الصفحة أو من خلال تقارير متتالية لما يخص التقويم الدراسي في الكويت المعدل 2023 ، وموعد إعلان نتائج المتوسطة والصف الثاني عشر بالكويت.