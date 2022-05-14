رفع إيقاف الخدمات مؤقتا عبر ناجز najiz.sa إلكترونيا من الخدمات الإلكترونية الغير مباشرة التي يستخدمها مواطني المملكة بشكل يومي، في خلال أيام العمل الرسمية في وزارة العدل السعودية، وقد أطلقتها وزارة العدل بالمملكة للتيسير على المواطنين للتعامل الرقمي مع الوزارة لإنجاز المعاملات والسيطرة على هدر وضياع الوقت وتزاحم الطلبات.

وزارة العدل: رفع إيقاف الخدمات مؤقتا عبر ناجز najiz.sa (بنوك – مرور – أحكام أسرية) moj.gov.sa

تبدا التعاملات الأسبوعية لبوابة ناجز وزارة العدل لإنجاز المعاملات الإلكترونية التي تقوم الوزارة بإطلاقها لتسريع الخدمات العاجلة للمواطنين عبر الدخول عبر منصة وزارة العدل السعودية، حيث هنالك العديد من القضايا التي يتم التسجيل والاستعلام يوميا عنها عبر المنصة الإلكترونية، كما تقوم المنصة بالانتهاء من المعاملات النهائية من القضايا بما يكون فيه تسهيل للتعامل والقضاء على التكدس في الطلبات التي قد تستهلك الوقت وتنتهي بعد أسابيع وربما شهور.

الخدمات التي تقوم بها منصة ناجز وزارة العدل

تسجيل طلبات القضايا برقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

الاستعلام عن القضايا المرفوعة برقم الطلب أو رقم القضية.

رفع إيقاف الخدمات إلكترونيا، بشكل مؤقت أو دائم.

يتم السداد إلكترونيا لمصروفات الدعاوى القضائية.

ارفاق المستندات الوثائق إلكترونيا والمخالصات المالية لإنجاز المراحل النهائية من انتهاء الدعوى.

طريق رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز طريق رفع إيقاف الخدمة عبر مساعدة منصة إحسان يقوم المستخدم بالدخول على موقع وزارة العدل على بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية . يتم اختيار ايقونة “التنفيذ”. تبدأ استعراض الطلبات ويتم اختيار أيقونة إجراءات للطلب ثم إجراءات من الدائرة. يتم اختيار ايقونة رفع إيقاف الخدمات ويبدأ في اتباع الخطوات. تقوم الوزارة بالتنفيذ إذا اتباع صاحب الطلب الخطوات في خلال يوم واحد. يتم الدخول على رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية أو يتم الدخول على صفحة تسجيل المستفيد وإنشاء حساب جديد . يقوم صاحب الطلب بتسجيل معلوماته كاملة وكافة البيانات المطلوبة. يتم تسجيل الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف النقال. يتم اتباع جميع الخطوات ثم اختيار ايقونة “استكمال التسجيل”.

ماهي الفترة المناسبة لرفع إيقاف الخدمات

يتم إرفاق الوثائق التي فيها المخالصات المالية، مخالصة نهائية بالسداد أو جدولة للديون، وخاصة مع المصارف، ويتم سداد مصروفات الدعوى النهائية، ويتم تحديد الدفع، ويتم رفع الإيقاف بعد يوم واحد من تقديم الطلب.