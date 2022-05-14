نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الكويت 2022 – 2023 المعدل للعام الدراسي الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الكويت 2022 – 2023 تم اعتماده رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني، فقد اكد الدكتور علي اليعقوب أن التقويم معدل من العام 2021/2022 حيث يتوافق التقويم مع انتهاء طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في 6 من يونيو، ومن ثم صرح الدكتور علي أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؛ لطلبة وطلاب المرحلة الإعدادية، وجميع طلاب الصفين العاشر والحادي عشر سيكون بدايته من يوم 29/5/2022 الموافق 28 شوال 1443، علي أن ينهوا جميع الطلاب امتحاناتهم في يوم 6 يونيو 2022. أليكم تفاصيل التقويم الدراسي الكويت 2022 2023.

التقويم الدراسي الكويت 2022 – 2023

ما زالنا نتابع معكم تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني من العام 2022 – 2023 والذي يتضمن تقويم خاص لرياض الأطفال، وتقويم لمدارس التعليم النوعي، فقد كان بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 6 مارس 2022، وتضمن التقويم التالي:

وتختلف نهاية الدوام بالمدارس بالكويت حسب كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، وقد تمت الإشارة إلي أن مرحلة الصف الثاني عشر سيتم عقد الاختبارات بالجولة الأولي من 17/7 وحتي 26 من نفس الشهر، ومن خلال التقويم الدراسي المعدل فقد حددت وزارة التعليم موعد عودة الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد وتكون علي النحو التالي:

رياض الأطفال موعد العودة 11 سبتمبر 2022.

المرحلة الابتدائية والاعدادية 13 سبتمبر.

المرحلة الثانوية 18 سبتمبر.

وقد بين الدكتور علي يعقوب انه في اليوم التاسع عشر تكون العودة لطلاب الصف الأول، شريطة أن تكون ساعات العمل لبقية الفصول الابتدائية والمتعلمين في المرحلة الإعدادية في يوم 20 والمدرسة الثانوية ستكون ساعات عمل الطلاب والمعلمين من يوم 25 سبتمبر.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني الكويت

كما وضح وزير التربية والتعليم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات دولة الكويت، بكافة المراحل التعليمية علي النحو التالي:

مرحلة المتوسط والعاشر والحادي عشر تبدأ 29 مايو 2022.

أما عن مرحلة الثاني عشر ستكون بداية الاختبارات النهائية 12 يونيو 2022 وتستمر حتي 23 من نفس الشهر.

اختبارات الدور الثاني ستكون 17 مايو 2022 وتستمر حتي 26 مايو من نفس الشهر الجاري.

ويتم أعلان النتائج في موعد 22 يونيو 2022.

بالإضافة إلي تصريح وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت إعلان موعد الاجازات الصيفية، حيث تبدأ العطلة الصيفية في 9 يونيو لطلبة رياض الأطفال ويوم 4 يوليو لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ، وتبدأ العطلة الصيفية للمدرسة الثانوية في 7 يوليو 2022.