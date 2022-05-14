نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (صور) مراسم تشييع جنازة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأبوظبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رحل عن عالمنا في صباح الجمعة 13 مايو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شُيعت جنازته من مسجد الشيخ سلطان بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، وأدى الصلاة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي، وباقة من شيوخ عائلة آل نهيان، متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، سائلين له الرحمة والمغفرة وأن يتغمد الله فقيد دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالرحمة والمغفرة، وأن تكون الجنة هي مستقره ومأواه، وذلك جزاءاً له على ما قدمه من عطاء في خدمه الشعب والوطن، وكافة أعماله الإنسانية في مختلف أنحاء العام، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الشيخ خليفة بن زايد

تدرج الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية، في العديد من المناصب الهامة بالدولة، فقد ولد بداية في مدينة العين بقلعة المويجعي عام 1948، وفي عام 1966 عُين ممثلاً لحاكم إمارة أبو ظبي بالمنطقة الشرقية ورئيساً للنظام القانوني بها، وصولاً لمنصب الولاية لإمارة أبو ظبي في فبراير عام 1969.

وقد عُين الشيخ خليفة بن زايد في منصب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي وذلك في يناير 1974، وصولاً لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عام 1976، وفي عام 2002 تقلد الشيخ خليفة مقاليد الحكم وأصبح رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2002.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

توفي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 74 عاماً، وقد نعاه العديد من رؤساء العالم العربي والعالمي، وقد أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي على روح الفقيد لمدة 40 يوم، وتنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في كافة المصالح والأعمال بالدولة لمدة 3 أيام.

صور تشييع جنازة الشيخ خليفة بن زايد