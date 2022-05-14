ترامب ينتقد منح أوكرانيا 40 مليار دولار: أسرنا تعانى من نقص الحليب

جدة - نرمين السيد - قال ترامب فى بيان صدر من خلال برنامج Save America PAC إن الديمقراطيين "يرسلون 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا، ومع ذلك فإن آباء أمريكا يكافحون حتى لإطعام أطفالهم".

ووصف ترامب نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة بـ"وصمة عار وطنية".

وقال "من غير المعقول أنه فى عام 2022 لن تتمكن العائلات الأمريكية من الحصول على بدائل الحليب لأطفالها".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، مرر مجلس النواب ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

ويقدر نقص حليب الأطفال بنسبة 40-50%، وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة فى تقنين المبيعات فى يد واحدة، وتكشف نقاش فى المؤسسة السياسية حول ما إذا كان سيتم إعطاء الأولوية للأطفال الأمريكيين على أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع تجار التجزئة والمصنعين لمناقشة مساعدة العائلات فى الحصول على حليب الأطفال.