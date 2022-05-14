الرئيس الأوكرانى: 37 سفارة أجنبية استأنفت العمل في كييف

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى كلمة مصورة لزيلينسكى تم نشرها على حسابه الرسمى على "تلغرام" مساء الجمعة 13 مايو.

وكان العديد من الدول أعلنت عن تعليق عمل سفاراتها فى العاصمة الأوكرانية فى فبراير الماضى وسط التوقعات بانطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ومن بين الدول التى أعلنت عودة سفاراتها الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وبريطانيا وتركيا وإيران وقبرص وهنغاريا وهولندا ورومانيا وأذربيجان وغيرها.

ومن المتوقع استئناف عمل سفارة الهند فى كييف يوم 17 مايو الجاري، وعودة بعض السفارات الأخرى فى فترة قريبة.