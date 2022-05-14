البنتاجون: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قد تتوقف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "إن لم نحصل على الصلاحيات المعينة قريبا، فقد تكون هناك فترة لن نقدم أى شيء خلالها".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تريد تفادى مثل هذا السيناريو.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت إلى أن المساعدات العسكرية، التى تمت الموافقة عليها حتى الآن، ستكون كافية لتوريدها لأوكرانيا دون انقطاع حتى 19 مايو.
وكان مجلس النواب الأمريكى وافق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، لكن السيناتور الجمهورى راند بول عرقل إقرار المساعدات فى مجلس الشيوخ ضمن الآلية السريعة لمناقشة مشروع القانون، مطالبا بإدخال تعديلات عليه.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ فى مشروع القانون مجددا وفقا للنظام العادى فى الأسبوع المقبل.
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