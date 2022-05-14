نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسكين الطلاب في منصة مدرستي 1443 وتجهيز الفصول للطلاب والمعلمين بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسكين الطلاب في منصة مدرستي 1443 ، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق منصة مدرستي، التي تسمح بمواصلة التعلم، والاستمرار في دراسة المقررات الدراسية لكافة المراحل الدراسية، وكل فترة تقوم الوزارة بالتعديل والتطوير على المنصة، حتى تستجيب لكافة الخدمات التي يحتاج لها الطلاب وطاقم هيئة التدريس، ومن بين الخدمات التي أضافتها هي إعداد منصة مدرستي 1443، وتسكين الطلاب، والعمل على تجهيز الفصول، علمًا بأن إعداد المنصة يكون عن طريق مدير المدرسة أو القائد، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على إعداد منصة مدرستي 1443، كيفية تسكين الطلاب وتجهيز الفصول.

تسكين الطلاب في منصة مدرستي 1443

شرحت وزارة التعليم السعودية خطوات إعداد منصة مدرستي 1443، والتي تشتمل على عدة أمور يقوم بها مدير المدرسة أو القائد، سواء عن طريق تجهيز الفصول، وتسكين الطلاب، وإضافة معلم في المنصة، وإضافة طالب بالمنصة، كل تلك الخطوات تتم عند إعداد المنصة، هذا بالإضافة إلى الدخول للدرس الافتراضي للطالب.

خطوات تجهيز الفصول في منصة مدرستي التعليمية 1443

من يقوم بتجهيز الفصول في منصة مدرستي، مدير المدرسة (القائد)، عن طريق تسجيل الدخول من خلال حساب المدير، عن طريق تسجيل الدخول:-

ثم اختيار خيار إدارة الفصول المتاحة في الصفحة الرئيسية.

بعدها يتم اختيار إضافة فصل دراسي والضغط عليها.

سيتوجب إضافة كل البيانات التعليمية الخاصة بالفصل.

يجب إضافة اسم للفصل حتى يتم تمييزه.

إضافة وصف للفصل ثم إضافة عدد المقاعد، والضغط على حفظ للانتهاء من الخطوة لإنشاء الفصل.

خطوات تسكين الطلاب في الفصول بمنصة مدرستي 1443

أيضًا تتم عملية تسكين الطلاب من خلال تسجيل الدخول بحساب مدير المدرسة بالمنصة، ثم إتباع الآتي:-

يتم اختيار إدارة الفصول من الواجهة الرئيسية لمنصة مدرستي.

ثم الضغط على إدارة بيانات الطلاب من خيارات الفصل الدراسي المناسب.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة إضافة طالب.

تحديد جميع الطلاب المراد إضافتهم للفصل، ثم الضغط على إضافة الطلبة الذي تم تحديدهم.

خطوات إضافة معلم أو طالب في منصة مدرستي 1443

يستطيع مدير المدرسة إضافة معلم أو طالب في منصة مدرستي بكل سهولة من خلال الولوج للمنصة مدرستي من خلال الضغط على الرابط الرسمي للمنصة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-