نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار شحن شدات ببجي موبايل 2022 وهدايا pubg mobile uc Visit في المقال التالي
خطوات شحن شدات لعبة ببجي، يقوم العديد من الأفراد بالبحث عن الطريقة البسيطة والمضمونة لكي يتم شحن شدات لعبة ببجي، وذلك لأن شدات ببجي تعتبر العملة الافتراضية (الرقمية) في اللعبة التي يتم استعمالها بصورة كبيرة في الألعاب الشهيرة التي تتواجد في كافة أنحاء العالم، فمن خلال هذه الشدات يقوم اللاعب بشراء عدة أشياء منها، المعدات والأسلحة الجديدة والملابس المختلفة وأيضًا الشخصيات في اللعبة، حيث أن هذه الشدات من الممكن أن يشتريها اللاعب من الموقع الرئيسي اللعبة لكي لا يتعرض الحساب إلى الاختراق.
خطوات شحن شدات لعبة ببجي
هناك الكثير من المواقع المختلفة التي يكون من خلالها شحن شدات لعبة ببجي، وبالرغم من توافر العديد من المواقع الغير أساسية ورسمية تتسبب في حدوث النصب على مستخدمي لعبة ببجي، وأيضًا تعرض الحساب الخاص بهم إلى الخطر، لذا في السطور الآتية نقدم أبسط طريقة مضمونة وآمنة حتى ينال اللاعب على شدات لعبة ببجي والطريقة هي:
- أن يدخل اللاعب إلى الموقع الرئيسي الذي يخص شحن شدات لعبة ببجي والذي يسمى “Midas Buy”.
- يضغط اللاعب على كلمة شحن شدات لعبة ببجي.
- يقوم اللاعب بوضع اسمه ورقم جواله وكذلك الآي دي.
- يتم اختيار الطريقة التي من خلالها يتم شحن مقدار الشدات النقدي.
أسعار شحن شداد ببجي
أن الأسعار الخاصة بشدات لعبة ببجي تختلف من دولة إلى الثانية، وهذا يكون حسب عدد الشدات في لعبة ببجي، حيث أنه من خلال هذه الشدات يتمكن المستخدم من الحصول على العديد من الأسلحة والملابس والمعدات وأيضًا الشخصيات الجديدة التي تتواجد في اللعبة، لذا نذكر في السطور التالية أسعار الشدات وهي كالآتي:
- يكون السعر الخاص 63 شدة هو 10.6 جنيه مصر.
- سعر الشدات التي يكون عددها نحو 198 شدة نحو 48 جنيه مصر.
- يكون سعر 160 جنيه مصري خاص بعدد شدات نحو 670 شدة.
- عند قيام اللاعب بشحن بقيمة 400 جنيه مصري سينال على عدد شدات نحو 1995.
- يكون العدد الخاص بحوالي 4000 شدة بسعر 805 جنيه مصر.
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