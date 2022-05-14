نتائج استحقاق الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي تقوم الموارد البشرية بالإعلان عنها عبر القنوات المشروعة والمقررة مسبقا للتعرف على نتائج أهلية الضمان المطور الجديد، وذلك للمسجلين حديثا لهذا الشهر على أن يتم تحديد موعد خاص لهم لتسلم الراتب منفصلا عن الموعد الذي يقوم مستفيدي الضمان المطور بالمراحل السابقة بالحصول عليه، على أن تقوم الوزارة بتوحيد مواعيد الصرف للجميع بعد أن يتم الانتهاء من استقبال التسجيلات الجديدة في أكتوبر 2022.

نتائج استحقاق الضمان sbis.hrsd.gov.sa توقيت أهلية إيداع الراتب الجديد رقم الضمان المجاني

ويكون الفيديو السابق لتوزيع الدعم حسب احتياجات المواطنين، حيث يتم توزيع جزء لدعم المسكن والكهرباء وجزء للمعيشة، حسب الدخل الشهري للفرد أو الاسرة وسبل الحصول على الراتب، للموظفين أو العاطلين أو غير القادرين، كل على حسب فئته، كما يتم تحديد الراتب حسب عدد أفراد الاسرة والذي قامت الوزارة بالإعلان عنه بالفترة الماضية.

الرد على العديد من التساؤلات عبر منصة الدعم والحماية والرقم المجاني للضمان

متى يتم الإعلان عن أهلية الضمان لشهر مايو: والذي يتم الاستعلام به عبر وسائل التواصل والذي ترد عليه الوزارة بأنها تقوم بدراسة الطلبات جيدا وتقوم بالرد عليها عبر إرسال رسائل نصية بالقبول او الرفض على رقم الهاتف النقال لصاحب الطلب، ويتم تحديد سبب الرفض في الرسالة.

لماذا تأخر الرد على طلبات الحصول على الراتب: حيث تقوم الوزارة بالدراسة الجيدة والمتعمقة للطلبات للتأكد من الاستحقاق على أن تقوم بإرسال رسائل القبول أو الرفض بشكل تدريجي.

ماذا يعنى أن الحساب البنكي تحت التقيد: حيث تقوم الوزارة بالتحقق جيدا من رقم الغيبان المصرفي لضمان وصول الراتب على المكان الصحيح للمستفيد.

رقم الهاتف المجاني للتواصل مع منصة الدعم والحماية (استعلام – شكاوى)

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 19911 منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي المطور) جديد sbis.hrsd.gov.sa حساب العناية بالعملاء تويتر https://twitter.com/HRSD_Care وزارة الموارد البشرية تويتر https://twitter.com/HRSD_SA/with_replies خدمة صوتك مسموع hrsd.gov.sa

أو التواصل على الصندوق البريدي: 12484 الرمز البريدي: 11157 بالدخول على منصة الدعم والحماية، الدخول على تذاكر ثم إنشاء تذكرة جديدة، واختيار البرنامج المراد واختيار “تسجيل أو رفع طلب أو التواصل مع خدمة العملاء”.

المواعيد المخصصة للعمل بوزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:20 مساء.

موعد صرف راتب الضمان (مايو 2022)

يتم إرسال رسائل الأهلية في الفترة المقبلة بشكل تدريجي لجميع المسجلين (قبول – رفض).

يقوم المقبولين بتسلم الراتب في الفترة بين 21 مايو وحتى 25 مايو 2022.

التسجيل والاستعلام عن الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية