العفو الملكي كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي ومن هم المشمولين من العفو 1443

يعد العفو الملكي الذي يطبق في المملكة بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الوسائل التي تعطي فرصة عظيمة لعدد كبير من السجناء في المملكة من أجل الخروج من السجن وبدأ حياة جديدة والاستمتاع بنعمة الحرية وعدم تفكير الشخص في ارتكاب المخالفات والجرائم التي قد تلقي به في السجن مرة أخرى، وقد أعلنت الهيئة العامة للسجون عن بدأ فترة العفو الملكي في المملكة للسجناء الذين قضوا نصف فترة العقوبة وتنطبق عليه شروط العفو، وكيفية تقديم الطلب والاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي.

شروط العفو الملكي

وقد حدد هيئة السجون بعض الشروط والحالات التي يسمح للسجين فيها طلب العفو الملكي، حيث يوجد بعض الجرائم التي لا يمكن أن يوافق على طلب العفو فيها من إبداء العقوبة كجرائم تهديد الأمن العام والخيانة العظمى والجرائم العسكرية وتأتي الشروط الواجب توافرها للحصول على العفو الملكي على النحو التالي:

أولاً أن يكون السجين لا يرتكب أى مخالفات خلال فترة سجنة ويستجيب للأوامر ويطلق القواعد.

ثانياً أن يكون غير محكوم عليه في الحرام المستثناة من العفو مثل جرائم الخيانة العظمى والجرائم العسكرية.

ثالثاً يجب أن يكون قد اجتاز نصف مدة العقوبة المحكومة عليه ولديه رغبة حقيقة في العودة للصواب والتوبة والطريق الصحيح.

كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي والاستعلام عن الاسماء المشمولين به

ويمكن المسجون الذي ينطبق عليه شروط العفو الملكي ان يقوم بالتقدم بطلب من أجل الحصول عليه، كما يتوفر خاصية الاستعلام عن الأشخاص الذين تم الموافقة على طلب العفو الملكي الخاص بهم، حيث سوف يخرجون بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم، وذلك من خلال موقع أبشر حيث يتم تنفيذ عدة خطوات من أجل القيام بالاستعلام عن أسماء الذين تم قبول طلباتهم، ويجب عمل الآتي :

يجب الدخول على الرابط الرسمي منصة أبشر.

ثم يتم عمل حساب من أجل عمل طلب العفو، حيث يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة من اسم مستخدم وكلمة مرور والضغط على تسجيل دخول .

يتم بعد ذلك تعبئة بيانات السجين صاحب طلب العفو بالاستمارة الخاصة بذلك، ثم الضغط على تحويل الطلب، ليتم بعد ذلك تحويله على إدارة السجون.