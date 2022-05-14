نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية والمنظفات تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يتواجد الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل دائم عن العروض والخصومات التي يقدمها سوق العثيم المتواجد في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنهم يدركون ويعلمون أن كل العروض والخصومات المتواجدة بالهايبر متميزة للغاية، كما يتواجد الكثير من العروض والخصومات التي يقوم بتوفيرها السوق سواء كانت يومية أو أسبوعية حتى يتم جذب الكثير من الزبائن، حيث أن تلك العروض والخصومات يتم توفيرها على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع والمنتجات الغذائية وجميع ما يتواجد في الهايبر.
عروض العثيم السعودية
سوق العثيم يعد من الأسواق المساهمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أكبر السلاسل القوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن سوق العثيم يتم تواجده في المنزلة رقمها اثنان من ضمن الأسواق المالية والمركزية وكذلك التجارية من ناحية المبيعات.
كما يتواجد في ترتيبه ومنزلته بعد هايبر بنده الذي يكون تابعًا لمجموعات صافولا، كما أن مجلة فوربس الشهيرة استطاعت تصنيف هايبر العثيم عام 2016، على أنه من أكبر الأسواق والشركات بالمملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
- صابون من النوع تايد البودرة الأوتوماتيكي المركز مقدار 2.5 كيلو جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- الجبن الكريمي الكاسات من النوع نادك مقدار 2 * 900 جرام سعرها يكون 30 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- شوكولاتة بست مني تشكلية مقدار 500 جرام سعرها يكون 25 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.
- 3 حبات من الشيبسي نوعه ليز مقدار 160 جرام يكون بسعر 15 بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
- مربى الفراولة من النوع حلواني مقدار 400 جرام عدد اثنان حبة سعرها يكون 15 بدلًا من 25.90 ريال سعودي.
- زيت الزيتون نوعه بيتوتي الزجاج مقدار 500 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- شاي من النوع ليبتون عدد 200 كيس يكون بسعر 25 بدلًا من 39.25 ريال سعودي.
- السكر الناعم من النوع أبو فهد مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 30 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
- سعر البطاطس الرفيعة من النوع تاتسو مقدار 2500 جرام تكون بسعر 15 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من النوع سيتي المزدوج مقدار 10 * 180 حبة تكون بسعر 15 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
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