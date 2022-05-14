من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد؟ .. ولي عهد أبوظبي يعتلي كرسي الرئاسة

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عمر شويل - جدة من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد، وأهم صفاته والمناصب التي شغلها وهل قادر على تولي حكم البلاد خلفًا عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي جاءت وفاته في الساعات الأولي من أمس الجمعة. تساؤلات عدة تتصدر المشهد السياسي وأهم الأنباء في الوطن العربي فالجميع يرغب معرفة من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد؟ وتفاصيل عن حياته الشخصية. ومناصبه في دولة الإمارات خاصة أنه أبرز قادتها.

من هو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد؟

من هو الشيخ محمد بم زايد رئيس الإمارات الجديد. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بعد أن نشر قصيدة في رثاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. حيث تضمنت القصيدة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد، أبيات شعر لمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات. حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، بصورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي. وكتب عليها:

وصـبـر مـحـمـد ونـور لـه يـارب الـدرب… نـعـم الـخـلف للسلف ريـس عـلـى الـدولة

لـي لـه نـبـايع على الطاعة بصدق وحـب… وطـاعـة ولـي الأمـر بـالـحـق مـكـفـولة

في جنة الخلد .. pic.twitter.com/AUj814Fj46 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) في جنة الخلد .. pic.twitter.com/AUj814Fj46 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

رئيس دولة الإمارات الجديد

شغل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الجديد مناصب عديدة وهامة في قيادة دولة الإمارات الشقيقة ولعل أبرزها الآتي:

وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس وأول رئيس لدولة الإمارات

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد “مرحلة التمكين” وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي ، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه”.