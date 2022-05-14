ارتفاع عدد قتلى حريق نيودلهى بالهند إلى 27 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأفادت غرفة تحكم الإطفاء الهندية، بأن حريقا هائلا اندلع فى مبنى تجارى مكون من أربعة طوابق فى العاصمة الهندية نيودلهي، أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العديدين.

وتم إنقاذ العشرات من الأشخاص من البناية التى تضم متاجر بالأساس وتقع فى منطقة موندكا بغرب نيودلهي.

وقال الرئيس الهندى رام ناث كوفيند: "حزين لحادث الحريق المأسوى فى مبنى قرب محطة موندكا للأنفاق فى دلهي. تعازيى للأسر المكلومة. أتمنى سرعة التعافى للمصابين".

ولم يتضح بعد سبب الحريق كما لم تعلن تفاصيل.