أوكرانيا: نعمل على إخراج كل المقاتلين من آزوفستال

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤولة أن الجهود تتركز على إنقاذ كل المقاتلين الموجودين فى مصنع آزوفستال فى ماريوبول.
وكتبت فيريشكوك عبر تليغرام، أن مصنع آزوفستال هو الآن قلب البلاد، موضحة أن هناك إضافة إلى كتيبة آزوف، يوجد القوات المسلحة الأوكرانية، والحرس الوطني، وحرس الحدود، والخدمات الأمنية الأوكرانية، والشرطة ووحدات الدفاع عن الأراضي.
كما اعتبرت ألّا معجزات فى الحرب، مؤكدة أن بلادها اتخذت نهجاً رزينا وعمليا ومن الممكن أن يكون ناجحا، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، أوضحت أن الجانب الأوكرانى تلقى أمرا من الرئيس فولوديمير زيلينسكى لبذل كل ما هو ممكن من أجل إنقاذ كل شخص فى آزوفستال.
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