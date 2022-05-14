جدة - نرمين السيد - وقبض على فرانك جيمس، البالغ 62 عاما، بعد يوم على اعتداء 12أبريل الذى وقع داخل قطار مزدحم فى محطة مترو بروكلين.
ويُزعم أن جيمس فجّر عبوتين دخانيّتَين داخل إحدى المقطورات قبل أن يبدأ بإطلاق النار على الركاب مع وصول القطار إلى المحطة.
وأصيب عشرة أشخاص بجروح جرّاء الاعتداء إضافة إلى 20 آخرين بسبب حالة الذعر والتدافع.
وتمكن جيمس من الفرار من مكان الحادث حيث طاردته الشرطة يوما كاملا، قبل أن تنجح فى إلقاء القبض عليه فى أحد شوارع مانهاتن.
وتهمة الإرهاب الفيدراليّة، فى حال ثبوتها، عقابها السجن مدى الحياة. كما يواجه جيمس اتّهامات فى ولاية نيويورك تتعلّق بالاعتداء.
وقبل الاعتداء، نشر جيمس مقاطع فيديو له على موقع يوتيوب وهو يلقى خطابات سياسية طويلة منتقدا عمدة نيويورك.
وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة فى 25 يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتهم بإطلاق النار داخل مترو نيويورك يدفع ببراءته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.