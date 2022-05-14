المتهم بإطلاق النار داخل مترو نيويورك يدفع ببراءته

جدة - نرمين السيد - وقبض على فرانك جيمس، البالغ 62 عاما، بعد يوم على اعتداء 12أبريل الذى وقع داخل قطار مزدحم فى محطة مترو بروكلين.

ويُزعم أن جيمس فجّر عبوتين دخانيّتَين داخل إحدى المقطورات قبل أن يبدأ بإطلاق النار على الركاب مع وصول القطار إلى المحطة.

وأصيب عشرة أشخاص بجروح جرّاء الاعتداء إضافة إلى 20 آخرين بسبب حالة الذعر والتدافع.

وتمكن جيمس من الفرار من مكان الحادث حيث طاردته الشرطة يوما كاملا، قبل أن تنجح فى إلقاء القبض عليه فى أحد شوارع مانهاتن.

وتهمة الإرهاب الفيدراليّة، فى حال ثبوتها، عقابها السجن مدى الحياة. كما يواجه جيمس اتّهامات فى ولاية نيويورك تتعلّق بالاعتداء.

وقبل الاعتداء، نشر جيمس مقاطع فيديو له على موقع يوتيوب وهو يلقى خطابات سياسية طويلة منتقدا عمدة نيويورك.

وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة فى 25 يوليو.