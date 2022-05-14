عاجل/ طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد 1443

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد 1443، تتيح طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد للمعلمين والموظفين والإداريين في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بالخدمات الإلكترونية المهمة التي يوفرها النظام حيث أنه أحد الأنظمة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، تابعونا للتعرف على طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد

نظام فارس هو أحد الأنظمة التي يهتم بها جميع موظفي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بجعل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها متاحة:

من هنا، قم بتسجيل الدخول من موقع نظام فارس. انقر فوق رمز رسوم الخدمة الذاتية. قم بتدوين جميع البيانات والمعلومات التي تحتاجها، أي (رقم تعريف رقم الحساب بصيغة IBAN – رقم الحساب المصرفي – عنوان البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول). أدخل رمز التحقق المعروض في الحقل المقدم وانقر فوق كلمة إرسال. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي أدخلته مسبقًا. أدخل الرمز في الحقل المخصص لذلك وحدد كلمة المرور لتسجيل الدخول بنجاح إلى نظام فارس لسهولة المشاهدة.

ما هو نظام فارس الخدمة الذاتية؟

نظام فارس هو أحد الأنظمة الرئيسية في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خدمات مهمة لجميع العاملين في مجال التعليم سواء المعلمين أو المديرين، يتم توفيرها:

يرجى إنهاء الخدمة الموسعة أو تغيير الوقت.

تقدم بطلب للحصول على عطلة.

إمكانية طلب البدلات والإجازات.

التقدم بطلب للحصول على معاش.

خدمات المدير: (تطبيق مزايا الموظفين – تقرير عن غياب الموظف أو الموظف – شهادة طلب الموظف والعامل).

خدمات التطبيق إلزامية ولا تعمل.

معرفة إفصاح الموظف.

خدمة الرواتب.

خطوات استخراج تعريف بالراتب عبر نظام فارس

بعد شرح كيفية التسجيل التدريجي في نظام فارس الجديد، تحتاج إلى معرفة كيفية الحصول على قرارات رواتب الموظفين، فهذه إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة لكل من يعمل في النظام، وزارة التربية والتعليم السعودية، إذا كنت ترغب في الحصول على قرار بشأن كشوف المرتبات، فسترى الخطوات التالية:

من هنا، انتقل إلى موقع نظام فارس. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. أدخل رمز التحقق المعروض في الحقل المقدم. انقر فوق رمز Self Service Enabled (تمكين الخدمة الذاتية). انتقل إلى علامة التبويب الرواتب والعلاوات. حدد أيقونة كشوف المرتبات. قم بتدوين تفاصيل الموظف التي تريد استخراج تعريف الراتب من أجلها. اضغط على كلمة “تعريف التحميل” لتجد كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب والقدرة على طباعته بسهولة.

نظام فارس الخدمة الذاتية الرياض

كما أنه لا يوجد فرق جوهري بين النظامين في نظام أجرة الخدمة الذاتية في الرياض في الخدمات الإلكترونية، بعد خدمات نظام أجرة الخدمة الذاتية الجديد لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

أدخل الرابط الرسمي المباشر من بوابة فارس الإلكترونية للخدمة الذاتية، والتي يمكن الوصول إليها مباشرة من هذا الرابط (بوابة نظام فارس في الرياض – وزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية).