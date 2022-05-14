أرقام طلب مساعدة مالية وشقة (الأمير عبد العزيز بن فهد – الوليد بن طلال) واتساب رسمي

أرقام طلب مساعدة مالية وشقة لتلبية احتياجات المحتاجين من فقراء ومحتاجي المملكة العربية السعودية، والذين يتوجهوا إلى المؤسسات الإنسانية المعتمدة والتي تستجيب بشكل أسرع للطلبات مثل مؤسسة الأمير الوليد بن طلال التي تقوم بتوزيع شقق سكنية على المحتاجين في مشروعات وزارة الإسكان السعودية، وأيضا مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد التي تقدم مساعدات مالية للمحتاجين.

أرقام طلب مساعدة مالية وشقة (الأمير عبد العزيز بن فهد – الوليد بن طلال) واتساب مساعدة المحتاجين

تم توفير طرق المساعدات من المؤسستين الإنسانيتين الأمير عبد العزيز بن فهد والأمير الوليد بن طلال لأنها من أكثر المؤسسات الإنسانية جذبا لطلبات المساعدة والمعونة الإنسانية للمحتاجين، والتي توفر على هيئة مساكن وشقق سكنية أو أموال كمساعدات للفقراء والمعوزين من ابناء الطبقات الفقيرة من ابناء المملكة، ويقوم الوليد بن طلال بالتعاون مع خطط الإسكان القومية بالمملكة بوزارة الإسكان بالمساعدة على توفير شقق سكنية يمتلكها أفراد الشعب من الطبقات الفقيرة، بشكل مجاني، بينما تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن طلال أيضا بتوفير الأموال والشقق للمحتاجين وفق ألية خاصة في القبول والتسجيل.

شروط مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد شروط شقق الأمير عبد العزيز بن فهد يكون طالب المساعدة من الجنسية السعودية.

ألا يكون حصل على مساعدة المؤسسة من قبل.

يكون من الفئات الفقيرة أو المحتاجة من ابناء الشعب.

لا يكون لديه أملاك عقارية أو زراعية أو سيارات.

يجب تقديم ما يفيد ويثبت الاحتياج عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة.

لا يجب أن يستفيد من مساعدات المؤسسة لأكثر من مرة. يكون المستفيد من الجنسية السعودية.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال.

يكون من غير المالكين للعقارات أو الشقق السكنية أو السيارات.

يتم الاستفادة من مساعدة المؤسسة مرة واحدة فقط.

يجب انطباق شروط استحقاق سكني على المتقدمين لطلب مساعدة الوليد.

يتم التعهد على دفع رسوم استهلاك الكهرباء والمياه للشقة السكنية والصيانة الدورية لها.

لا يجوز التصرف بالبيع أو الهبة للشقة السكنية بعد الحصول عليها.

يكون من غير الحاصلين على مساعدة من قبل من مؤسسة الوليد أو اي مؤسسة خيرية أخرى بالمملكة.

كيفية الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003

متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

التواصل مع المؤسسة (لمنطقة تبوك فقط)

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جمعية الأمير الوليد بن طلال هي جمعية إنسانية اشتهرت بتقديم شقق سكنية في مشروعات الوليد الإنسانية وأيضا سيارات لغير القادرين على شراء واحدة لهم بينما يعتمدوا عليها في تنقلاتهم، حيث اعتمدت المؤسسة رابط خاص لتسجيل طلبات الحصول على شقة أو سيارة من الوليد على أن يتم شهريا فرز الطلبات جميعها والرد في بداية الشهر الميلادي بإعلان أسماء المقبولين في المعونة ، شقة أو سيارة، على تويتر الأمير الرسمي، بالاسم، بينما قامت المؤسسة بإيقاف تفعيل رابط تسجيل الطلبات المباشر على أن قامت بنقل التسجيل والاستعلام عن الكلبات مباشرة عبر منصة سكني بوزارة الإسكان السعودية، لتنطبق شروط الشقق على الشروط العامة للحصول على السكن بالمنصة.

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اشتراك مؤسسة الوليد في مشروعات منصة سكنى (10 ألاف شقة)

قامت المؤسسة بالاشتراك في الخطة القومية لتوطين السعوديين في مساكن يتملكونها للقضاء على الإيجارات، وخاصة للفئات المحتاجة من ابناء الشعب، حيث يكون على وزار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسداد قيمة الإيجار وفواتير الكهرباء للشقق المستأجرة بما يعد عبئا كبيرا عليها لذلك تسعى لتوفير شقة لكل فرد من ابناء الشعب، ليكون 80% من الشعب قد تملك مسكنه بحلول 2030.

طلب معونة من مؤسسة الوليد بن طلال طلب شقة سكنية عبر وزارة الإسكان تم إطلاق ( الرابط تسجيل مباشر مؤسسة لوليد ).بينما تم إيقافه مؤقتا قامت المؤسسة بتفعيل ( رابط التسجيل والاستعلام والمتابعة ). استقبلت المنصة الإلكترونية الطلبات وتم تسجيلها عبر المؤسسة. تقوم المؤسسة بتحويل الطلبات عبر منصة سكني. يتم الدخول مباشرة عبر ( منصة سكني لوزارة الإسكان ). يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب المقرر من قبل. من الممكن إنشاء حساب جديد. يتم اتباع خطوات التسجيل والحصول على رقم للطلب. يقوم المستخدم بمتابعة الطلب عبر رقم الطلب بحسابه الذي قام بإنشاؤه.