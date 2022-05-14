أرقام طلب مساعدة مالية وشقة (الأمير عبد العزيز بن فهد – الوليد بن طلال) واتساب رسمي

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أرقام طلب مساعدة مالية وشقة لتلبية احتياجات المحتاجين من فقراء ومحتاجي المملكة العربية السعودية، والذين يتوجهوا إلى المؤسسات الإنسانية المعتمدة والتي تستجيب بشكل أسرع للطلبات مثل مؤسسة الأمير الوليد بن طلال التي تقوم بتوزيع شقق سكنية على المحتاجين في مشروعات وزارة الإسكان السعودية، وأيضا مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد التي تقدم مساعدات مالية للمحتاجين.
أرقام طلب مساعدة مالية وشقة (الأمير عبد العزيز بن فهد – الوليد بن طلال) واتساب مساعدة المحتاجين
تم توفير طرق المساعدات من المؤسستين الإنسانيتين الأمير عبد العزيز بن فهد والأمير الوليد بن طلال لأنها من أكثر المؤسسات الإنسانية جذبا لطلبات المساعدة والمعونة الإنسانية للمحتاجين، والتي توفر على هيئة مساكن وشقق سكنية أو أموال كمساعدات للفقراء والمعوزين من ابناء الطبقات الفقيرة من ابناء المملكة، ويقوم الوليد بن طلال بالتعاون مع خطط الإسكان القومية بالمملكة بوزارة الإسكان بالمساعدة على توفير شقق سكنية يمتلكها أفراد الشعب من الطبقات الفقيرة، بشكل مجاني، بينما تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن طلال أيضا بتوفير الأموال والشقق للمحتاجين وفق ألية خاصة في القبول والتسجيل.
|شروط مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
|شروط شقق الأمير عبد العزيز بن فهد
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كيفية الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud
- عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.
- رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003
- متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.
التواصل مع المؤسسة (لمنطقة تبوك فقط)
- يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢
- للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨
- ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١
- رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١
- البريد الالكتروني: [email protected]
- عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
جمعية الأمير الوليد بن طلال
هي جمعية إنسانية اشتهرت بتقديم شقق سكنية في مشروعات الوليد الإنسانية وأيضا سيارات لغير القادرين على شراء واحدة لهم بينما يعتمدوا عليها في تنقلاتهم، حيث اعتمدت المؤسسة رابط خاص لتسجيل طلبات الحصول على شقة أو سيارة من الوليد على أن يتم شهريا فرز الطلبات جميعها والرد في بداية الشهر الميلادي بإعلان أسماء المقبولين في المعونة ، شقة أو سيارة، على تويتر الأمير الرسمي، بالاسم، بينما قامت المؤسسة بإيقاف تفعيل رابط تسجيل الطلبات المباشر على أن قامت بنقل التسجيل والاستعلام عن الكلبات مباشرة عبر منصة سكني بوزارة الإسكان السعودية، لتنطبق شروط الشقق على الشروط العامة للحصول على السكن بالمنصة.
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اشتراك مؤسسة الوليد في مشروعات منصة سكنى (10 ألاف شقة)
قامت المؤسسة بالاشتراك في الخطة القومية لتوطين السعوديين في مساكن يتملكونها للقضاء على الإيجارات، وخاصة للفئات المحتاجة من ابناء الشعب، حيث يكون على وزار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسداد قيمة الإيجار وفواتير الكهرباء للشقق المستأجرة بما يعد عبئا كبيرا عليها لذلك تسعى لتوفير شقة لكل فرد من ابناء الشعب، ليكون 80% من الشعب قد تملك مسكنه بحلول 2030.
|طلب معونة من مؤسسة الوليد بن طلال
|طلب شقة سكنية عبر وزارة الإسكان
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أرقام اتصال مباشر مع مؤسسة الوليد الإنسانية
- يتم الاتصال على الرقم الموحد للمؤسسة: +966112110000
- رقم واتساب الأمير: +966577009962.
- تويتر الوليد بن طلال : https://twitter.com/alwaleed_philan
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