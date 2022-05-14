أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد والكرش

مع دخول فصل الصيف يكثر البحث على مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل عن طرق لإنقاص الوزن وتكثر التساؤلات عن أنظمة الرجيم السريعة لإنقاص الوزن بدرجة كبيرة وخاصة بعد شهر رمضان والأعياد التي يكثر فيها تناول الحلويات والكعك والشوكولاتة والعصائر وكذلك الأطعمة الدسمة فيرغبون بعد كل هذه اللغبطة وهذه الكميات في نظام سريع لإنقاص الوزن بطريقة سريعة وإنقاص كبير في الوزن.

وتعددت أنواع أنظمة الرجيم المختلفة فهناك رجيم التمر ورجيم التفاح ورجيم البطاطس ورجيم البيض ورجيم الزبادي ورجيم الماء وكل هذة الأنظمة تعد أنظمة سريعة جدا لإنقاص الوزن بدرجة كبيرة جدا ولا تتعدى أيام إتباع الرجيم عن خمسة أيام في أغلب الأحيان لأن الإستمرار عليهم أيام أكثر من ذلك قد تضر بصحة الجسم والإنسان لإفتقارهم على العناصر الغذائية الصحية التي يحتاجها أي جسم لمساعدة وظائفه على العمل بصورة سليمة وصحية.

وهناك أنظمة الكيتو دايت واللو كارب والصيام المتقطع وهؤلاء الأنظمة إنتشروا بكثرة في الاونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك واليوتيوب ويعدوا من الأنظمة الغذائية لتخسيس الوزن بطريقة سهلة وبسيطة وبدرجة كبيرة ولكن بطريقة صحية وخاصة نظام الصيام المتعدد الذي يعد الأشهر بينهم والذي يعتمد على الصيام ساعات من اليوم وتناول الطعام في ساعات أخري مثال الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام في فترة 8 ساعات أو تناول وجبة واحدة خلال ساعة وصيام 23 ساعة وهي مايطلق عليها OMAD أو نظام الوجبة الواحدة.

يعد نظام الصيام المتقطع من الأنظمة الإقتصادية والتي قد لا تحتاج إلى نوعية طعام مختلفة عن طعام المنزل وأيضا يعمل نظام الصيام المتقطع على زيادة الحرق بصورة كبيرة جدا، وسوف نقدم لكم نظام الصيام المتقطع 16:8.

نظام رجيم الصيام المتقطع

اليوم الأول

الوجبة الأولى عبارة عن سلطة خضراء ورغيف فينو واحد أو رغيف سن وبيضة مسلوقة.

الوجبة الثانية عبارة عن طبق سلطة خضراء طبق أرز صغير وطبق خضار مطبوخ وسمك مشوي.

اليوم الثاني

الوجبة الأولى عبارة عن 2 شريحة من الجبنة الرومي وسلطة ونصف رغيف بلدي.

الوجبة الثانية عبارة عن طبق سلطة و2 بيضة مسلوقة وطبق صغير من المكرونة.