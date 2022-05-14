الرئيس التونسى: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطينى لتحقيق تطلعاته المشروعة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس قيس سعيد، خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين محمد زيارة، إن دولة تونس مستعدة لوضع كل خبراتها فى مجال التجهيز والإسكان والتعمير على ذمة الأشقاء فى فلسطين فى إطار شراكة بعيدة المدى.

ومن جانبه، نقل الوزير الفلسطينى محمّد زيارة إلى رئيس الجمهورية التونسى تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وجدّد التنويه بموقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى تونس وعن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الشراكة مع تونس وتعزيز نسق تبادل التجارب والخبرات.

وفى سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، بقصر قرطاج، صلاح الدين الزحاف، رئيس الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبى الحسابات الفرنكوفونيين، والوفد المرافق له.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسى دور الخبراء المحاسبين ومراقبى الحسابات فى محاربة الفساد وتبييض الأموال، مشيرا إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة فى تيسير عمل الخبراء المحاسبين ومراقبى الحسابات فى التصدى لمحاولات الاستيلاء على المال العام.

وهنّأ رئيس الجمهورية الجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبى الحسابات الفرنكوفونيين على نجاح الملتقى الذى نظمته بتونس، وأعرب عن دعمه للجهود التى تقوم بها.